Wolverhampton-Aston Villa venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Villans favoriti al Molineux

Venerdì sera alle 21:00 si gioca il match tra Wolverhampton e Aston Villa, una partita che promette emozioni e tanti spunti di interesse. Le squadre si affrontano al Molineux, con gli ospiti leggermente favoriti secondo le quote degli analisti. I padroni di casa cercano punti per risalire in classifica, mentre i Villans vogliono consolidare la loro posizione.

Nonostante abbia conquistato solo cinque punti nelle ultime quattro giornate di campionato, oltre ad essere stato eliminato dalla FA Cup, l’Aston Villa si mantiene al terzo posto della classifica di Premier League con sei punti di vantaggio sulla coppia Chelsea-Liverpool che occupa il quinto e il sesto posto. La situazione del Wolverhampton invece è ben. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

