Venerdì 27 febbraio alle 21:00 si affrontano Wolverhampton e Aston Villa in una sfida valida per il campionato di Premier League. Le due squadre arrivano con stati d’animo diversi: da un lato, un momento difficile per i padroni di casa, dall’altro, una serie di risultati che hanno mantenuto vivo l’interesse dei tifosi. La partita si preannuncia combattuta e ricca di spunti interessanti.

Nonostante abbia conquistato solo cinque punti nelle ultime quattro giornate di campionato, oltre ad essere stato eliminato dalla FA Cup, l’Aston Villa si mantiene al terzo posto della classifica di Premier League con sei punti di vantaggio sulla coppia Chelsea-Liverpool che occupa il quinto e il sesto posto. La situazione del Wolverhampton invece è ben. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-Aston Villa (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Aston Villa-Leeds (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiAston Villa e Leeds sono entrambi reduci dagli impegni di FA Cup con gli ospiti che negli ottavi di finale se la vedranno contro il Norwich mentre...

Sampdoria-Bari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSecondo anticipo del venerdì di questo ventisettesimo turno di Serie B ed è una sfida di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci ed il Bari di...

Temi più discussi: Chissà cosa può succedere – Abraham resta fiducioso sulle ambizioni scudetto del Villa; Wolverhampton-Arsenal diventa l'incubo di Calafiori: autorete al 94' e ora i Gunners rivedono i fantasmi; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Premier League, 27° turno: Arsenal sempre a +5 sul City. United, che entusiasmo!.

Pronostico Wolverhampton-Aston Villa: la (mezza) crisi è alle spalleWolverhampton-Aston Villa è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Wolverhampton-Aston Villa: dove vedere il derby del Midlands in TV e in streamingI Wolves, ultimi in classifica, ospitano i Villans che vogliono consolidare la posizione in Champions League: ecco dove vedere la gara ... msn.com