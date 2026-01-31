Aston Villa-Brentford domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Villans favoriti

Questa domenica alle 15:00 l’Aston Villa ospita il Brentford nel match che potrebbe essere decisivo per il loro cammino in Premier League. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal e quella contro l’Everton, i Villans cercano di risollevarsi, ma la vittoria sembra ancora un obiettivo difficile. Le quote e i pronostici indicano che i padroni di casa sono favoriti, anche se niente è scontato in questa fase della stagione.

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal del 30 dicembre sembrava che l'Aston Villa non potesse più rientrare nella lotta per il titolo, seppur con il ruolo di outsider, e nemmeno l'aver perso in casa contro l'Everton due settimane fa dava molte speranze, però anche le altre non hanno corso per cui la classifica di Premier League.

