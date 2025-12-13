Kostic Atalanta clamoroso retroscena sul serbo | è stato offerto alla Dea in estate in cambio di quel nerazzurro! La rivelazione sul mercato

Un retroscena sorprendente riguarda Kostic e l'Atalanta: secondo quanto rivelato, il serbo è stato offerto alla squadra nerazzurra in estate in cambio di un giocatore dell'Inter. La Juventus aveva proposto questa operazione per rafforzare la propria rosa, ma la Dea ha deciso di respingere l'offerta, puntando sul proprio progetto e sui talenti emergenti.

Kostic Atalanta, i dettagli della proposta estiva della Juventus rispedita al mittente per blindare il talento del futuro e massimizzare il profitto. Le vie del calciomercato sono infinite, ma alcune strade interrotte lasciano rimpianti che, col passare dei mesi, diventano sempre più amari per chi ha incassato un rifiuto. È il caso della trattativa che ha coinvolto Filip Kostic e l’ Atalanta durante la scorsa sessione estiva, un affare che avrebbe potuto cambiare radicalmente gli scenari attuali sia per la Juventus che per il club bergamasco. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, le due società sono state protagoniste di un intreccio molto più concreto di quanto trapelato all’epoca, con il serbo pedina fondamentale di una strategia bianconera volta ad assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Juventusnews24.com

Kostic, la rinascita e il retroscena: perché per Spalletti era importante...già quando era a Napoli - Il resto è ormai storia: inizio super del serbo con ben 11 assist sfornati prima del calo nella stagione successiva e conseguente epurazione targata Thiago Motta nel 2024. tuttosport.com

Che giocatore Marco Palestra. 20 anni compiuti a marzo. Cresce partita dopo partita. Fisico. Esplosivo. A tratti devastante. Kostic sta impazzendo. L'Atalanta ha in mano uno dei più promettenti giovani sul panorama internazionale. Speriamo bene. - facebook.com facebook

#Palestra, uno dei primi nomi che fece Gasp. La Juve a luglio aveva proposto #Kostic e soldi x.com