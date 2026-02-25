charlotte demolisce chicago con un terzo quarto

Charlotte ha dominato la partita contro Chicago grazie a un terzo quarto decisivo. La squadra ospite ha accelerato il ritmo e ha infilato un parziale importante, lasciando gli avversari senza risposte. La pressione offensiva di Charlotte ha portato a numerosi canestri in rapida successione, creando un divario importante nel punteggio. I giocatori di Charlotte hanno mostrato grande determinazione, chiudendo il quarto con un vantaggio significativo. La partita prosegue con questa atmosfera intensa.

Una serata di grande efficacia offensiva ha contraddistinto l'incontro tra due formazioni: la squadra ospite controlla il ritmo sin dall'inizio, sfruttando percentuali tangentemente elevate e una gestione meticolosa della palla. Il punteggio finale evidenzia una vittoria ampia e una prestazione collettiva particolarmente incisiva, caratterizzata da una lunga fase di dominio e da una serie di episodi chiave che hanno spaccato la partita a metà campo. Charlotte ha chiuso con una quota dal campo del 51,6% e ha realizzato 25 delle 57 tripletentate, una prestazione che ha superato la media della serata e ha mantenuto alta la pressione sul gruppo di Chicago.

