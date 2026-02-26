vuoti sotto roncitelli ordinanza per abbattere la casa resa inagibile

La casa a rischio a Roncitelli verrà abbattuta. Mercoledì, durante un incontro pubblico il sindaco ha informato i residenti sulle azioni che verranno intraprese riguardo ai cedimenti che hanno riguardato piazza Giordano Bruno e alcune zone limitrofe e hanno interessato anche un’abitazione. "I prossimi passi – ha detto il sindaco – contemplano ulteriori accertamenti, sempre con georadar, che verranno effettuati anche nell’area di proprietà privata, previa autorizzazione, per verificare la presenza di eventuali cavità sottostanti l’abitazione. Mentre ieri è stata firmata un’ordinanza di avvio del procedimento per l’abbattimento dell’immobile, misura ritenuta necessaria alla luce dell’aggravarsi della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

