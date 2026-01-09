Martedì 7 gennaio e la notte successiva, a Chianciano Terme si sono svolti controlli straordinari condotti dalle forze dell’ordine, nonostante le condizioni di neve. L’intervento ha coinvolto anche gli alberghi vuoti, con l’obiettivo di verificare la presenza di cittadini stranieri sul territorio. L’operazione, alla sua terza edizione, si inserisce in un’azione coordinata per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative locali.

Nella serata e nella notte di martedì 7 gennaio, poi nuovamente ieri sera, si è svolta a Chianciano Terme la terza operazione ad alto impatto condotta dalle forze dell’ordine, con un’azione coordinata e mirata al controllo della presenza di cittadini stranieri sul territorio comunale. E soprattutto negli alberghi vuoti. Un ’pattuglione’ voluto con forza dal prefetto Romeo. L’operazione è iniziata intorno alle ore 20 ed è proseguita fino a notte inoltrata, coinvolgendo circa 20 uomini appartenenti a Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Polizia Provinciale. Un dispositivo interforze che ha permesso di operare in modo capillare e simultaneo in diverse aree della città; piazza Italia, le Piane e viale della Libertà, assieme alla Rinascente le aree focus dell’azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianciano, controlli ad ’alto impatto’. La neve non ferma l’operazione. Sotto la lente gli alberghi vuoti

