Niscemi la storia di Giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

Da tv2000.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo ha raggiunto la sua casa inagibile a Niscemi, accompagnato da un vigile del fuoco. Deve recuperare alcuni oggetti a cui tiene molto, ma sa già che non potrà tornare a vivere lì. La zona rossa continua a essere sotto controllo, mentre lui si prepara a lasciare l’abitazione per sempre.

Giacomo è appena stato nella sua casa inagibile all’interno della zona rossa di Niscemi. È accompagnato da un Vigilie del Fuoco e andato a recuperare gli oggetti a cui è più legato. Un momento drammatico in cui il sostegno di amici, familiari e soccorritori diventa prezioso. Servizio di Barbara Masulli RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

niscemi la storia di giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

© Tv2000.it - Niscemi, la storia di Giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

Approfondimenti su Niscemi Giacomo

“La mia Tesla ha preso fuoco mentre era in garage e l’incendio ha distrutto tutta la nostra casa. Dio mi ha svegliato in tempo, la sua mano ci ha salvato la vita”: la storia di Mina Raky

Una famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina.

“Mia figlia mi ha detto ‘non tornare a casa, papà ha due coltelli’, così ho lasciato mio marito. Ora siamo liberi”: la storia di Valentina, sopravvissuta alle violenze

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Niscemi, la storia di Giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

Video Niscemi, la storia di Giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

Ultime notizie su Niscemi Giacomo

Argomenti discussi: Storia, arte, cultura e patrimonio di Niscemi. Da scoprire superata l’emergenza frana; La storia della frana di Niscemi: dal 1790 al 1997; Frana a Niscemi: la storia che si ripete e i fondi mai spesi; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

Storia, arte, cultura e patrimonio di Niscemi, la città minacciata dalla frana in SiciliaLa città da 25 mila anime in provincia di Caltanissetta ha una storia lunghissima. Che merita più attenzione e protezione Campeggiano sulle homepage di tutti i giornali le allarmanti immagini della lu ... artribune.com

Lo speciale sulla frana a NiscemiLeggi su Sky TG24 l'articolo Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa. LIVE ... tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.