Giacomo ha raggiunto la sua casa inagibile a Niscemi, accompagnato da un vigile del fuoco. Deve recuperare alcuni oggetti a cui tiene molto, ma sa già che non potrà tornare a vivere lì. La zona rossa continua a essere sotto controllo, mentre lui si prepara a lasciare l’abitazione per sempre.

Giacomo è appena stato nella sua casa inagibile all’interno della zona rossa di Niscemi. È accompagnato da un Vigilie del Fuoco e andato a recuperare gli oggetti a cui è più legato. Un momento drammatico in cui il sostegno di amici, familiari e soccorritori diventa prezioso. Servizio di Barbara Masulli RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Niscemi, la storia di Giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

Approfondimenti su Niscemi Giacomo

Una famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Niscemi, la storia di Giacomo che ha lasciato la sua casa inagibile

Ultime notizie su Niscemi Giacomo

Argomenti discussi: Storia, arte, cultura e patrimonio di Niscemi. Da scoprire superata l’emergenza frana; La storia della frana di Niscemi: dal 1790 al 1997; Frana a Niscemi: la storia che si ripete e i fondi mai spesi; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

Storia, arte, cultura e patrimonio di Niscemi, la città minacciata dalla frana in SiciliaLa città da 25 mila anime in provincia di Caltanissetta ha una storia lunghissima. Che merita più attenzione e protezione Campeggiano sulle homepage di tutti i giornali le allarmanti immagini della lu ... artribune.com

Lo speciale sulla frana a NiscemiLeggi su Sky TG24 l'articolo Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa. LIVE ... tg24.sky.it

La frana che sta colpendo Niscemi non può essere spiegata solo chiamando in causa il maltempo o il dissesto idrogeologico. Si tratta di un movimento profondo e complesso, le cui cause affondano nella storia geologica del territorio e risalgono a scelte fatte - facebook.com facebook

Su #LaRagione di oggi, giovedì #29gennaio: #Niscemi, come mille altre (purtroppo) in Italia è una storia che conosciamo nei dettagli; I #russi colpiscono gli impianti elettrici ucraini per piegare con il gelo. #Starmer e la mossa pechinese; Caos nel segno dell’ # x.com