Sanremo Nicolò Filippucci vince il derby con Blind e va in finale

25 feb 2026

Il giovane artista corcianese se la giocherà con Angelica Bove tra le Nuove proposte. Il sindaco Pierotti dà appuntamento a Ellera Nicolò Filippucci conquista la finale delle Nuove proposte a Sanremo con la sua “Laguna” e ritrova Angelica Bove, l'artista con cui aveva staccato il biglietto per l'Ariston. Nella serata dedicata ai giovani talenti del Festival, la sfida diretta per l'atto finale è stata un “derby”. Il talento corcianese, infatti, si è sfidato con Blind, il rapper di Ponte San Giovanni che si è esibito con Elma e Soniko. Il sorteggio beffardo ha messo i due talenti umbri subito di fronte, facendo sfumare l'idea suggestiva di una finale “in casa”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

