volley nonantola vince la finale ginnastica artistica festa per tutti

In archivio la prima finale provinciale di pallavolo Uisp Modena, svoltasi nella meravigliosa cornice di un PalaPiccinini di Nonantola gremito in ogni ordine di posto per l’ultimo atto del campionato Under 16. A spuntarla, in una final four bellissima, le padrone di casa della Polisportiva Nonantola, che nella finalissima hanno superato le ragazze della Polisportiva Unione 90. Al terzo posto la Mondial Quartirolo di Carpi, al quarto Line Import. Le finali provinciali di volley continueranno questo fine settimana: sabato sarà la volta delle finali Under 13 al palasport di Vignola, mentre domenica 1 marzo in campo le finali Under 12 al Pala Reggiani di Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ginnastica artistica, la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podioOltre 260 atlete sono scese in pedana all’Accademia acrobatica di Cesenatico per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”,...
Ginnastica Artistica, Italia pronta per la tappa di Baku: convocati azzurri e azzurreDal 5 all’8 marzo secondo appuntamento stagionale in Azerbaijan dopo l’esordio di Cottbus.
