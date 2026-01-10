Volley | è il big match della serie b maschile L’Upc stasera è chiamata a una grande sfida | arriva il temibile Pontedera

Stasera si disputa il match più atteso della serie B maschile di volley, con l’Upc impegnata nella sfida contro il temibile Pontedera. Le squadre versiliesi affrontano un nuovo anno con ambizioni rinnovate e obiettivi da raggiungere nei campionati regionali. Un incontro importante per la crescita e il progresso delle formazioni locali, che si preparano ad affrontare una fase cruciale della stagione.

Nuovo anno e nuove ambizioni, prospettive, per le squadre versiliesi impegnate nei campionati regionali di pallavolo. Serie B maschile. L’Unione Pallavolo Camaiore (21 punti) riparte domani alle 18 in casa, per il match con il Pontedera (24 punti e a 2 punti dalla capolista Tuscania). Big match di giornata tra due squadre che occupano, rispettivamente, la terza e la seconda posizione. "Si è chiuso un anno importante – dice il presidente Marco Daddio – che ci ha visti protagonisti la scorsa stagione,con una promozione sfiorata, e che ci vede ancora oggi in corsa per provare a fare un passo avanti verso la serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

