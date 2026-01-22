basket ancora un match dentro fuori per il cus pisa in casa con chimenti livorno in dr1

Il CUS Pisa si prepara a disputare una partita cruciale in Divisione Regionale 1, affrontando in casa la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno. Dopo il girone di andata e la prima di ritorno, la squadra si trova all’ultimo posto, a otto punti dalla zona salvezza. La sfida di domenica al PalaCUS rappresenta un’occasione importante per migliorare la posizione in classifica e affrontare il prosieguo del campionato con maggiore fiducia.

Pisa, 22 gennaio 2026 – Chiuso il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, dopo la prima di ritorno, con due sole vittorie, all’ultimo posto e a 8 punti dalla terzultima piazza, prima della zona salvezza, occupata da Chimenti Livorno, Viareggio, CMC e Legends Carrara, il Cosmocare CUS Pisa è reduce dalla sconfitta proprio con CMC Carrara ed aspetta un’altra gara decisiva per evitare la retrocessione, in casa, domenica alle 18 al PalaCUS, contro la Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno.. POLISPORTIVA NICOLA CHIMENTI LIVORNO – La squadra di coach Pini, che ha in Tommaso dell’Agnello il giocatore di maggior esperienza, ha finora compiuto un percorso complessivamente soddisfacente, vincendo partite importanti, in ottica salvezza, come quella con Carrara Legends lo scorso turno, che l’ha portata a quota 12, con 6 punti di vantaggio sulla penultima, Castelfranco, e 8 sull’ultima, il CUS Pisa Cosmocare, attualmente in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

