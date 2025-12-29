Volley A2 Taranto amara per la Virtus Aversa | i pugliesi si impongono 3-1
Nel campionato di Volley A2, la Virtus Aversa ha perso 3-1 contro la Prisma La Cascina a Taranto. La partita, conclusa con un risultato negativo per i pugliesi, rappresenta l’ultima sfida del 2025 per la squadra aversana. Ora, i biancazzurri si preparano per il prossimo incontro, previsto per sabato 3 gennaio 2026 al PalaJacazzi, con l’obiettivo di riprendere il cammino verso i risultati positivi.
Tempo di lettura: 3 minuti L’ultima gara del 2025 è amara per la Virtus Aversa che cade 3-1 a Taranto contro la Prisma La Cascina e ora deve subito pensare alla prossima partita, in programma sabato 3 gennaio 2026 al PalaJacazzi. Contro Emma Villas Codyeco Lupi Siena bisognerà subito ritrovare il sorriso per quella che è una partita determinante per la Coppa Italia, per ritrovarsi a fine girone d’andata col miglior piazzamento possibile. PRIMO SET. Muro di Garnica, poi il tocco morbidissimo di Tiozzo e quindi monster block Mattei: +3 Aversa (4-7). Sul 5-9 primo time-out del match, chiamato da Lorizio per Taranto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Volley A2, Virtus Aversa: non basta una prova di carattere, la Rinascita Lagonegro si impone al quinto set
Leggi anche: Volley A2, Virtus Aversa: scelto il nuovo tecnico
Prisma Taranto batte Aversa 3 a 1 - Pallavolo, serie A2, boccata d'ossigeno per la Prisma Taranto, che batte per 3 a 1 Aversa e si porta a 13 punti in classifica. rainews.it
Volley Mercato: per Taranto potenza in attacco con Mitrasinovic - Il venticinquenne opposto croato Tomislav Mitrasinovic, torna in Italia e firma un contratto che lo legherà alla ... corrieredellosport.it
Volley Mercato: Luca Lorusso nel roster di Taranto - La Gioiella Prisma Taranto si è assicurata il venticinquenne schiacciatore di Molfetta Luca Lorusso. corrieredellosport.it
Volley A2/M, carattere Prisma Taranto: piegata Aversa - facebook.com facebook
MATCH DAY Prisma La Cascina Taranto Virtus Aversa domenica 28 dicembre h 18 PalaFiom diretta Dazn #tarantopowerexperience #A2mvolley x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.