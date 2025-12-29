Volley A2 Taranto amara per la Virtus Aversa | i pugliesi si impongono 3-1

Nel campionato di Volley A2, la Virtus Aversa ha perso 3-1 contro la Prisma La Cascina a Taranto. La partita, conclusa con un risultato negativo per i pugliesi, rappresenta l’ultima sfida del 2025 per la squadra aversana. Ora, i biancazzurri si preparano per il prossimo incontro, previsto per sabato 3 gennaio 2026 al PalaJacazzi, con l’obiettivo di riprendere il cammino verso i risultati positivi.

L'ultima gara del 2025 è amara per la Virtus Aversa che cade 3-1 a Taranto contro la Prisma La Cascina e ora deve subito pensare alla prossima partita, in programma sabato 3 gennaio 2026 al PalaJacazzi. Contro Emma Villas Codyeco Lupi Siena bisognerà subito ritrovare il sorriso per quella che è una partita determinante per la Coppa Italia, per ritrovarsi a fine girone d'andata col miglior piazzamento possibile. PRIMO SET. Muro di Garnica, poi il tocco morbidissimo di Tiozzo e quindi monster block Mattei: +3 Aversa (4-7). Sul 5-9 primo time-out del match, chiamato da Lorizio per Taranto.

