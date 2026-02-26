volantini anarchici assolti tutti gli attivisti

Per i primi due capi d’imputazione – istigazione a disobbedire a leggi di ordine pubblico e imbrattamento – tutti e tre gli imputati sono stati assolti "perché il fatto non sussiste". Per l’ultima accusa, la ricettazione di una targa, è scattata la riqualificazione del reato in furto: e dato che non c’era querela, ecco che il giudice ha pronunciato un non doversi procedere. Si è chiuso così martedì il processo che davanti al giudice Cristiano Coiro vedeva imputati tre attivisti legati alla galassia antagonista e difesi dagli avvocati Andrea Maestri, Filippo Lorenzi e Andrea Valentinotti nell’ambito di una vicenda maturata attorno a una dozzina di volantini, con messaggi duri in particolare nei confronti dei magistrati, vergati a mano e appiccicati di gran lena con colla e scotch sui muri del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

