Volantini anarchici Assolti tutti gli attivisti
Per i primi due capi d’imputazione – istigazione a disobbedire a leggi di ordine pubblico e imbrattamento – tutti e tre gli imputati sono stati assolti "perché il fatto non sussiste". Per l’ultima accusa, la ricettazione di una targa, è scattata la riqualificazione del reato in furto: e dato che non c’era querela, ecco che il giudice ha pronunciato un non doversi procedere. Si è chiuso così martedì il processo che davanti al giudice Cristiano Coiro vedeva imputati tre attivisti legati alla galassia antagonista e difesi dagli avvocati Andrea Maestri, Filippo Lorenzi e Andrea Valentinotti nell’ambito di una vicenda maturata attorno a una dozzina di volantini, con messaggi duri in particolare nei confronti dei magistrati, vergati a mano e appiccicati di gran lena con colla e scotch sui muri del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ultima Generazione, gli attivisti assolti dalle toghe: occupare le strade? Si puòSe degli esagitati vi bloccano mentre siete in auto impedendovi di andare al lavoro, all’ospedale, dai parenti, dalla moglie, dall’amante o dove...
Assolti in Gb gli attivisti Pro-Pal di Palestine Action: avevano fatto irruzione in un’azienda di difesa israelianaSei attivisti di Palestine Action sono stati assolti per l’irruzione nella sede britannica dell’azienda di difesa israeliana Elbit Systems compiuta a...