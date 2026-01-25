Ultima Generazione gli attivisti assolti dalle toghe | occupare le strade? Si può

Ultima Generazione, gli attivisti recentemente assolti, hanno suscitato discussioni sul diritto di manifestare e occupare le strade. La loro azione, spesso volta a sensibilizzare su temi ambientali, coinvolge anche situazioni che possono influire sulla quotidianità delle persone. È importante comprendere i limiti e le possibilità di tali proteste, valutando il rispetto dei diritti di tutti e le implicazioni legali di queste forme di espressione.

Se degli esagitati vi bloccano mentre siete in auto impedendovi di andare al lavoro, all'ospedale, dai parenti, dalla moglie, dall'amante o dove diavolo stavate andando, imprecate pure – e noi con voi – ma sappiate che molto probabilmente i perdigiorno la faranno franca, non illudetevi. È di ieri la notizia, l'ultima di una lunga serie, che il tribunale di Roma ha assolto tutti e dieci gli attivisti di Ultima Generazione che il 7 novembre 2022, alle 8 del mattino, avevano invaso il Grande Raccordo Anulare paralizzando il traffico per diversi minuti. In zona Settebagni brandivano uno striscione con la scritta "No gas No carbone".

