Assolti in Gb gli attivisti Pro-Pal di Palestine Action | avevano fatto irruzione in un’azienda di difesa israeliana

Quattro attivisti di Palestine Action sono stati assolti in Inghilterra dopo aver fatto irruzione nella sede di Elbit Systems a Bristol. Hanno preso di mira l’azienda di difesa israeliana, accusata di legami con le armi utilizzate nei conflitti in Medio Oriente. Gli attivisti avevano occupato l’edificio nelle prime ore del 6 agosto, ma il giudice ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarli. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vede nel gesto un atto di protesta e chi invece lo considera illegale.

Sei attivisti di Palestine Action sono stati assolti per l’irruzione nella sede britannica dell’azienda di difesa israeliana Elbit Systems compiuta a Bristol durante le prime ore del 6 agosto 2024. A stabilirlo la Woolwich Crown Court in quella che rappresenta una storica vittoria legale per il gruppo pro-pal messo al bando come “ organizzazione terroristica ” dal governo laburista di Keir Starmer. Nei mesi scorsi sono stati moltissimi gli arresti dei manifestanti che protestavano contro la messa al bando dell’organizzazione. La giuria non ha ritenuto gli imputati colpevoli delle accuse per cui erano finiti di fronte alla giustizia, tra cui furto con scasso aggravato e danneggiamento, nell’azione di protesta contro i locali della società di armamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assolti in Gb gli attivisti Pro-Pal di Palestine Action: avevano fatto irruzione in un’azienda di difesa israeliana Approfondimenti su Palestine Action In carcere per i blitz pro-Gaza, gli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame da 70 giorni: “Grossi rischi per la salute” Gli attivisti di Palestine Action, in carcere per aver partecipato a manifestazioni pro-Gaza, sono da oltre 70 giorni in sciopero della fame. Gli attivisti di Palestine Action detenuti nel Regno Unito interrompono lo sciopero della fame dopo 73 giorni Gli attivisti di Palestine Action, attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito, hanno deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo 73 giorni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Flotilla, Israele: manifestazione pro-Palestina al confine di Gaza Ultime notizie su Palestine Action Argomenti discussi: Nessuna estorsione con l’uso di una pistola a Pannaconi, assolti i due imputati · ilvibonese.it. Cortei Pro Pal a Torino, interrogatori precautelari per 20 giovani. Chieste misure cautelari, contestata anche l'irruzione a La Stampa #ANSA x.com Anche i pro-Pal sono scesi in piazza per il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna, a Torino, riproponendo il loro solito repertorio: cori per la liberazione di Hannoun e contro quello che loro definiscono “governo genocida” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.