Da Agrigento a Sanremo Valerio Vinciguerra dietro le quinte del Festival

Valerio Vinciguerra, videomaker e reporter di Agrigento, ha deciso di seguire il Festival di Sanremo per catturare i momenti più intensi dell’evento. La sua presenza tra il pubblico e dietro le quinte deriva dalla volontà di raccontare la manifestazione attraverso immagini e reportage diretti. Vinciguerra si occupa di documentare gli aspetti meno visibili dello spettacolo, contribuendo a far conoscere il dietro le quinte del celebre evento musicale. La sua attività prosegue con impegno nel cuore della città dei fiori.

Videomaker e reporter freelance, per la seconda volta segue la kermesse realizzando servizi, interviste e contenuti esclusivi Da Agrigento a Sanremo dietro le quinte del Festival come video maker e reporter. Valerio Vinciguerra è tra i professionisti agrigentini presenti nella città dei fiori in occasione della kermesse musicale più seguita d’Italia. Lavora come freelance nel settore audiovisivo occupandosi di doppiaggio, produzione video e reportage, collaborando, tra l'altro, per Tv Sorrisi e Canzoni. Per il secondo anno è impegnato a Sanremo dove segue l’evento realizzando servizi, interviste e contenuti esclusivi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

