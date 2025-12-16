L' Inps si muove sui furbetti del certificato Già allo studio la maxi-stretta sui controlli

L'Inps sta rivedendo le modalità di controllo sui certificati di malattia, con un incremento del +5% nei casi di certificati rilasciati e una diminuzione del -3% nei verifiche. Questa discrepanza solleva interrogativi sulla gestione delle assenze per malattia, in un contesto in cui si intensificano le misure contro chi sfrutta in modo illecito il sistema.

I certificati di malattia aumentano (+5%), i controlli diminuiscono (-3%). E i conti non tornano, se non per chi se ne approfitta. Tutti gli altri ci perdono: le imprese, l'Inps, i malati veri che spesso vengono assimilati ai furbetti del mal di testa. Nel prossimo futuro potrebbe anche andare peggio, visto che da giovedì, con il Decreto semplificazioni entra in vigore l'equiparazione giuridica tra il certificato medico rilasciato in presenza e quello emesso da remoto tramite televisita, come ha ricordato ieri su Il Giornale l'ex presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, che si è augurato che l'Istituto possa acquisire non solo la titolarità dei controlli fiscali, come già avviene, ma anche la competenza del rilascio del certificato, con visita a domicilio, tramite i propri medici legali. Ilgiornale.it

