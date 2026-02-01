Un nuovo rischio si fa strada nel mondo diplomatico. Fonti non ufficiali parlano di una possibile decisione di Donald Trump di lanciare un attacco contro l’Iran già entro pochi giorni. La tensione cresce e si teme che questa scelta possa cambiare gli equilibri nella regione. I dettagli restano ancora confusi, ma l’allerta è alta.

Un’onda di tensione si sta diffondendo nel mondo diplomatico dopo che fonti non ufficiali hanno rivelato la possibilità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, possa autorizzare un attacco militare contro l’Iran già nel corso del fine settimana. L’ipotesi, che non è stata confermata da alcuna dichiarazione ufficiale, è emersa da un’indagine condotta da un sito specializzato in intelligence, che ha raccolto informazioni provenienti da fonti interne al governo americano e da funzionari di alto livello tra i partner strategici del Paese in Medio Oriente. Secondo quanto riferito, le forze navali statunitensi, tra cui la portaerei USS Lincoln e una flotta di navi da guerra, si trovano in posizione strategica nelle acque del Golfo Persico, a distanza di tiro da Teheran, in una fase di massima allerta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme diplomatico: fonti indicano che decisioni strategiche su Teheran potrebbero essere prese entro pochi giorni.

Recenti dichiarazioni dei media segnalano un possibile attacco statunitense all'Iran entro 24 ore, mentre Teheran promette una risposta decisa.

