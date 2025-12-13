Serie C girone A L’Alcione per vendicare lo stop al Rigamonti-Ceppi Contro la Virtus Verona c’è il dubbio Galli in regia

L’Alcione torna in campo nel girone A di Serie C, cercando di risollevare le sorti della stagione dopo lo stop al Rigamonti-Ceppi. Oggi alle 17.30, i padroni di casa affrontano la Virtus Verona nello stadio Breda, con il dubbio Galli in regia e la volontà di ottenere una vittoria importante.

L’Alcione ospiterà la Virtus Verna oggi alle 17.30 tra le mura amiche dello stadio Breda, con l’obiettivo di tornare a conquistare i tre punti. Gli orange sono chiamati a una risposta dopo il passo falso nella difficile trasferta di Lecco dello scorso lunedì, in una gara importante per restare agganciati alle prime posizioni della classifica. La squadra di Cusatis potrà contare su tutti gli effettivi - a eccezione del lungo degente Palombi - e ripartirà dalle proprie certezze. Restano alcuni dubbi a centrocampo, reparto che ha mostrato difficoltà nell’ultima uscita, ma Galli dovrebbe comunque mantenere il suo posto in cabina di regia. Sport.quotidiano.net

