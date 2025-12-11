Non arretreremo mai mai bandiera bianca contro la violenza sulle donne

L’Italia si distingue per l’impegno dei comuni nel combattere la violenza di genere, promuovendo iniziative di accoglienza e protezione delle vittime. Un messaggio di fermezza e determinazione emerge dalle parole di chi si batte per una società più sicura e rispettosa, ribadendo che non si arretrerà mai di fronte a questa grave emergenza.

"C'è un grande impegno da parte dei comuni italiani nel contrasto alla violenza di genere, nell'accoglienza e nella protezione delle vittime. L'86% dei comuni più grandi ha attività in questo settore" realizza progetti di prevenzione nelle scuole "e il 50% dei piccoli comuni: numeri estremamente.

MACERATA - Sulla questione dei 15mila euro per l'iniziativa che porterà in città Pietro Senaldi e Gianluigi Paragone, interviene Alleanza Verdi Sinistra: «Non arretreremo di fronte ad esempi di revisionismo storico che insultano la memoria delle italiane e degl - facebook.com Vai su Facebook

'Mai bandiera bianca', la campagna dell' Anci contro la violenza sulle donne - "Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca".

