Violenza sessuale Bongiorno | Presto nuovo testo sul consenso Deve essere riconoscibile

Giulia Bongiorno annuncia l’introduzione di un nuovo testo in commissione Giustizia del Senato, volto a rendere il concetto di consenso più chiaro e riconoscibile nella definizione di violenza sessuale. L’obiettivo è rafforzare la tutela delle vittime e garantire un quadro normativo più preciso, attraverso norme che evidenzino il ruolo fondamentale del consenso nel reato.

Presto in commissione Giustizia del Senato un nuovo testo in cui il consenso sia ‘riconoscibile’ nella definizione del reato di violenza sessuale a firma Giulia Bongiorno. “Credo che sia importante”, ha detto la senatrice leghista al termine della commissione che presiede. “Per evitare quelle che sono state considerate possibili strumentalizzazioni. Evitare cioè che questo consenso sia un concetto che non sia ancorato a nulla. Introdurre la riconoscibilità del consenso, questa è la novità che ho illustrato. Io credo che il reato sussiste qualora non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Violenza sessuale, Bongiorno: “Presto nuovo testo sul consenso. Deve essere riconoscibile” Leggi anche: "Deve essere riconoscibile": così il governo cambia la legge sul consenso Leggi anche: Salvini boccia la legge sul consenso: «Testo troppo discrezionale, spazio alle vendette». Bongiorno: «Legge pronta a gennaio» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ddl violenza sessuale, Bongiorno: consenso resta, ma deve essere riconoscibile - Roma, 7 gen – “Credo sia importante sottolineare che oggi il disegno di legge sulla violenza sessuale è stato oggetto di approfondimento, i vari gruppi hanno dato delle indicazioni. 9colonne.it

Giulia Bongiorno annuncia un nuovo testo sulla violenza sessuale: "Ci sarà la riconoscibilità del consenso" - La presidente della commissione Giustizia del Senato spiega quali saranno le novità che saranno introdotte nel testo sulle nuove norme in materia di ... huffingtonpost.it

Ddl violenza sessuale, cos'è il consenso riconoscibile - Prevede che "venga esplicitata la disponibilità ad avere un rapporto e che sia riconoscibile in qualche modo e in base al contesto" ... tgcom24.mediaset.it

Giulia Bongiorno annuncia un nuovo testo sulla violenza sessuale: "Ci sarà la riconoscibilità del consenso" x.com

Prime delle accuse su violenza sessuale ed estorsione che riguardano #alfonsosignorini facciamo un istruttivo salto nel passato con questa gustosissima conversazione tra #fabriziocorona e #lelemora , un tempo suo e anche mio manager - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.