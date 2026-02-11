Violenza sessuale | Psicologi Consenso va rimesso al centro della legge

Il comitato pari opportunità del Cnop chiede di cambiare la legge sulla violenza sessuale. Suggerisce di mettere di nuovo il consenso come punto centrale, come previsto dalla Convenzione di Istanbul. La proposta mira a rendere più chiara e più giusta la normativa, che finora non aveva considerato abbastanza l’importanza del volontario accordo tra le persone coinvolte.

Il comitato pari opportunità del Cnop chiede di reinserire il consenso come criterio centrale nel ddl sulla violenza sessuale, in linea con la Convenzione di Istanbul.. ROMA, 10 FEB – “ Il consenso non è un dettaglio linguistico, ma il perno della tutela contro la violenza sessuale e va rimesso esplicitamente al centro della legge “. È quanto scrive il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in una lettera indirizzata alla presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, in merito al disegno di legge sulla violenza sessuale, che nell’ultima versione del testo ha eliminato il riferimento esplicito al consenso sostituendolo con formulazioni legate al dissenso o alla volontà contraria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

