Ara Lumiere presenta la sua nuova collezione autunno-inverno 2026-2027 intitolata ‘Wounds of Gold’. Il brand, fondato da Kulsum Shadab Wahab, utilizza capi e dettagli che richiamano le cicatrici come simbolo di resilienza e trasformazione. La linea propone abiti che reinterpretano simbolicamente le ferite, trasformandole in elementi di forza e bellezza.

Si chiama ‘Wounds of Gold‘ la collezione per la stagione Fall Winter 2026-2027 di Ara Lumiere, brand di moda fondato da Kulsum Shadab Wahab. È una collezione che indaga il potere trasformativo della moda e restituisce al corpo il suo valore simbolico, estetico e identitario. Alla base del progetto, voluto dalla filantropa ed executive director della Hothur Foundation, la volontà di garantire libertà, dignità e pari diritti a chi è stata vittima di attacchi con l’acido. L’atelier impegna esclusivamente donne sopravvissute a queste violenze, coinvolgendole in ogni fase della creazione, una scelta organica che unisce artigianalità, formazione e indipendenza economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Violenza donne, con la collezione di Ara Lumiere le cicatrici diventano abiti

