Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia | Le condivido con molte donne che amo

L'attrice mostra una parte così intima della propria storia a Time Francia, in un'intervista che parla di prevenzione. Si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che aumenta il rischio di tumore al seno.

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici 12 anni dopo la doppia mastectomia - Una scelta discussa che ha aperto un acceso dibattito tra sostenitori e haters, di cui non si è mai pentita. elle.com

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici dell'intervento al seno del 2013 sulla copertina di "Time France" - Nell'intervista la 50enne attrice ha ribadito l’invito a fare controlli regolari, sottolineando come tale percorso «non dovrebbe dipendere dalle risorse finanziarie o dal luogo in cui si vive» ... msn.com

Angelina Jolie rivela pubblicamente per la prima volta le cicatrici della mastectomia e spiega la...

Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia. Una foto intima che diventa un simbolo di speranza per tutte le donne. Un gesto potente che parla di prevenzione, coraggio e dignità: https://fanpa.ge/8SpoH - facebook.com facebook

L’attrice aveva scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che comporta un rischio molto elevato di sviluppare un tumore al seno #AngelinaJolie #Mastectomia #Cicatrici x.com

