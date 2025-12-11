Donne e uomini in cammino | a Perugia nasce una rete contro la violenza di genere

A Perugia nasce una rete contro la violenza di genere con il convegno “Donne e Uomini in Cammino”, organizzato dall’associazione Libertas Margot presso l’Università. L’iniziativa mira a promuovere dialogo, sensibilizzazione e solidarietà tra uomini e donne per contrastare la violenza di genere e favorire un percorso di crescita e rispetto reciproco.

Si è svolto presso l'Università di Perugia il convegno "Donne e Uomini in Cammino", organizzato dall'associazione Libertas Margot. L'evento, che ha coinciso con la Giornata internazionale dei diritti umani, ha rappresentato un momento cruciale di dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini per.

