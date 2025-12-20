Violenza di genere quattro richieste di intervento da codice rosso ogni giorno
Quattro interventi al giorno per richieste di aiuto da “codice rosso”. Che non sempre si trasformano in notizie di reato o in denunce, ma che richiedono una presenza costante e una capacità di risposta immediata. Numeri non di un’emergenza, ma di un fenomeno da monitorare e su cui “lavorare”. Su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Un calendario contro la violenza di genere: «Ogni giorno rosso racconta una storia che non doveva finire, ma che può ancora insegnarci a cambiare le prossime»
Leggi anche: Violenza di genere, in un anno 152 interventi dei carabinieri per il "Codice rosso"
Quattro denunce dal pubblico durante il convegno contro la violenza di genere; Violenza digitale contro le donne in aumento, la legge albanese non la affronta; Un trio Appassionante, pop e lirica al Petrarca.
I carabinieri della provincia di Perugia in prima linea contro le violenze di genere - In provincia di Perugia in media i carabinieri ricevono quattro richieste al giorno per possibili casi di violenza di genere. msn.com
Violenza di genere. Al Grassi di Ostia circa 10 richieste di aiuto al mese. Si rinnova lo Sportello - Operativo dal 2014, lo sportello gestito dall’associazione Differenza Donna APS resta al piano terra dell’ospedale ma con spazi più ampi e rinnovati. quotidianosanita.it
Violenza di genere. Con la pandemia fino a +70% richieste di aiuto all’Aou di Sassari - Nel settembre del 2020 e prima della seconda ondata, riferisce la Aou, “le richieste di aiuto sono aumentate del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. quotidianosanita.it
"DISARMIAMO LA VIOLENZA DI GENERE" Chiude con un'assemblea pubblica molto partecipata a Matino il percorso ideato dal Coordinamento Belle Ciao di Lecce: 5 incontri in luoghi di lavoro, Camere del Lavoro e momenti di confronto aperti a tutti - facebook.com facebook
Su violenza di genere, accesso al lavoro e salute mentale, poche informazioni e servizi di supporto insufficienti per i giovanissimi #migranti e #rifugiati. I risultati del sondaggio di U-Report On the Move presentati oggi alle istituzioni italiane ow.ly/9lYE50XLyA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.