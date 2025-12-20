Violenza di genere quattro richieste di intervento da codice rosso ogni giorno

Quattro interventi al giorno per richieste di aiuto da “codice rosso”. Che non sempre si trasformano in notizie di reato o in denunce, ma che richiedono una presenza costante e una capacità di risposta immediata. Numeri non di un’emergenza, ma di un fenomeno da monitorare e su cui “lavorare”. Su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Quattro denunce dal pubblico durante il convegno contro la violenza di genere; Violenza digitale contro le donne in aumento, la legge albanese non la affronta; Un trio Appassionante, pop e lirica al Petrarca.

