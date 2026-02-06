Olimpiadi 2026 i primi tifosi a San Siro per la cerimonia inaugurale | è già festa

I primi tifosi sono arrivati a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Molti hanno già preso posto tra le tribune, pronti a vivere la festa che segna l’inizio di questa grande manifestazione. La piazza è piena di entusiasmo, con spettatori provenienti da tutto il mondo che si preparano a seguire la cerimonia.

Tifosi da tutto il mondo stanno raggiungendo San Siro dove stasera andrà in scena la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L'atteso show darà ufficialmente il via ai Giochi anche se le prime gare sono già iniziate ad esempio per i tornei di hockey e curling.

