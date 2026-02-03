Vintage Market al San Paolo District

Sabato 21 e domenica 22 febbraio si tiene al San Paolo District il primo Vintage Market del 2024. Due giorni dedicati a oggetti di seconda mano, abbigliamento vintage e tante idee per chi cerca qualcosa di unico. Il mercato non è solo un posto per fare acquisti, ma anche un’occasione per scoprire come la creatività e la sostenibilità si incontrano nel cuore della città.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio arriva il primo appuntamento del nuovo anno del Vintage Market, non solo un market ma un luogo in cui la creatività e la sostenibilità sono le padrone di casa.Queste prime due giornate si svolgeranno all’interno del San Paolo District, ex deposito ATAC che per.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su San Paolo District Remira vintage market il 14 febbraio al centro commerciale La Galleria Sabato 14 febbraio, al centro commerciale La Galleria di Parma, torna il Remira Vintage Market. I Love Vintage Market: al The Social Hub amore per la bellezza e il fatto a mano I Love Vintage Market, ospitato presso The Social Hub, è un evento dedicato alla passione per il fatto a mano e il vintage. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Biggest Used Car Sale At Amar Motors, Delhi Car Bazar, second hand car in delhi, used car Ultime notizie su San Paolo District Argomenti discussi: Tutti i mercatini vintage e i pop up charity da non perdere: questo sabato focus sulla biancheria; Mercatini dell'usato e fiere vintage a Parigi questo fine settimana: dove trovare pezzi unici da sabato 31 gennaio a domenica 1° febbraio 2026?; Remira Market al Department 184; Remira Market. Vintage Market a San Paolo DistrictTorna il Vintage Market al San Paolo District. Dopo aver salutato Piazza Ragusa, il grande mercato sceglie come nuova location l'ex deposito atac San Paolo District. Il primo appuntamento sarà 16 e 17 ... romatoday.it Natale rétro a Roma con Giftland: nel quartiere San Paolo Ostiense il market vintage più cool della CapitalePer due weekend consecutivi, a partire dal 6 dicembre, il quartiere San Paolo / Ostiense ospiterà GIFTLAND – la città del regalo, il grande evento firmato Vintage Market Roma: il più vasto market ... ilmessaggero.it L’attesa è quasi finita, il VGMT sta tornando! 21- 22 Febbraio dalle 11.00 alle 20.00 Market • Lab • Live • Kids • F&B • Good vibes San Paolo District – Via A. Severo, 48 Ingresso a offerta libera! Primo appuntamento della stagione con il Vintage Ma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.