Bomba a mano inesplosa a Ortona intervengono i militari dell' Esercito FOTO

A Ortona, una bomba a mano inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale è stata rinvenuta una settimana fa. I militari dell'Esercito sono intervenuti prontamente, prelevando e rimuovendo l'ordigno per garantire la sicurezza della zona. L'intervento ha permesso di gestire il reperto in modo sicuro e di prevenire eventuali rischi.

Una bomba a mano inesplosa della seconda guerra mondiale, rinvenuta una settimana fa a Ortona, è stata prelevata e portata via dai militari dell'Esercito.L'intervento nella mattinata di venerdì 12 dicembre quando i militari hanno prelevato la granata da 155 mm che era stata trovata da alcuni.

