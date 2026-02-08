Arrestato durante il furto | 31enne nei guai

Durante la notte, un uomo di 31 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare nel negozio Mister Frozen a Scandiano. La titolare, svegliata dalla telefonata che annunciava il terzo furto in un anno, ha chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il ladro prima che riuscisse a portare via qualcosa. Già nel 2025, altri colpi si erano verificati in via Daniele da Torricella, sempre a Reggio Emilia.

La titolare è stata svegliata nel cuore della notte da una telefonata in cui le si annunciava il terzo furto subìto in un anno nei punti vendita ’Mister Frozen’ che commercializzano prodotti surgelati: un paio di colpi sono avvenuti a Reggio nel 2025 in via Daniele da Torricella; l’ultimo ieri a Scandiano, in via Garibaldi. Dei due uomini che hanno colpito l’attività, uno è fuggito mentre l’altro è stato sorpreso e arrestato in flagranza dai carabinieri per le ipotesi di furto e resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un tunisino di 31 anni, Marauane Ben Hicham Bouaziz, nato in Italia e domiciliato a Scandiano, con precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato durante il furto: 31enne nei guai Approfondimenti su Reggio Emilia Blitz dei carabinieri nell'officina, scatta il sequestro. Nei guai 31enne | FOTO Violenza e minacce nei confronti della nonna: 31enne arrestato Una grave vicenda di violenza scuote Bologna: un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato e maltrattato la nonna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggio Emilia Argomenti discussi: Arrestato durante il furto: 31enne nei guai; Ruba carte di credito e una borsetta in una stanza d’hotel: arrestato; Armeggia alla porta di un appartamento, ma viene scoperto: 18enne arresto in piena notte; Scacco alla banda nera: arrestati i ladri responsabili di furti anche nel Frusinate. Gravina di Catania, arrestato il palo di una banda di ladri durante i controlli notturniGravina di Catania, controlli notturni dei Carabinieri: arrestato un 45enne per tentato furto in concorso durante il servizio Trinacria. lamilano.it Ruba un cellulare a un uomo alla Fiumara, arrestato un quarantenneDurante il controllo, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva con sé un borsone schermato con carta stagnola, progettato per eludere i sistemi antitaccheggio ... lavocedigenova.it Operazione antidroga della Polizia tra Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale. Arrestato un 21enne trovato con cocaina e contanti durante un controllo in via Nolana, mentre un 19enne è stato denunciato dopo il sequestro di 13 panetti di hashish, per un pes facebook È stato arrestato dalla digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in osp x.com

