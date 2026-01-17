Verona quattordicenne scomparso da casa | non risponde al telefono ma compaiono video su Tik Tok

A Verona, un quattordicenne è scomparso dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Da allora, non risponde al telefono e si sono verificati alcuni video su TikTok che potrebbero essere collegati alla sua assenza. L'ultimo avvistamento è stato alla stazione di Verona Porta Nuova. La polizia sta conducendo le indagini per rintracciarlo e comprendere le sue condizioni.

Da quattro giorni a Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, il tempo sembra essersi fermato. Lunedì mattina Diego Baroni, 14 anni, è uscito di casa alle 6.45 come ogni giorno per raggiungere l'Istituto Professionale Giorgi di Verona, dove frequenta la prima classe. Ha preso la corriera sotto casa, ma a scuola non è mai arrivato. Da quel momento di lui non si hanno più notizie, ma nelle ultime ore sono comparsi dei video su Tik Tok anche se il cellulare resta spento. Quando il ragazzo non è rientrato, la madre Sara ha lanciato immediatamente l'allarme. Prima l'appello sui social, poi la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri di San Giovanni Lupatoto.

