Vicenda mensa divieto di accesso ai recettori con pasto domestico I chiarimenti del Dirigente | Giuridicamente vietato

Da più di un anno e mezzo, la relazione tra la Commissione Mensa e l’Amministrazione si basa sulla collaborazione e sulla tutela dei bambini. Recentemente, sono stati definiti i limiti di accesso ai pasti domestici presso la mensa scolastica, con un provvedimento che vieta ai recettori di portare cibo da casa durante il servizio. La decisione mira a garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni.

Tempo di lettura: 4 minuti "Da oltre un anno e mezzo il rapporto tra la Commissione Mensa e l'Amministrazione è stato improntato a una piena collaborazione, nell'interesse esclusivo dei bambini e nel rispetto dei reciproci ruoli. Per questo motivo sorprende che tale clima si sia improvvisamente ribaltato lasciando spazio a un'atmosfera di sospetto. Pertanto, con l'obiettivo di riportare serenità nelle famiglie, si precisa che le prescrizioni dell'ASL sono state superate e che l'Ufficio Istruzione con i suoi responsabili, ha provveduto, nella giornata del 25 febbraio, ad effettuare un sopralluogo presso il centro cottura, rilevando una situazione conforme e regolare", lo spiega il consigliere comunale delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

Vicenda mensa, divieto di accesso ai recettori con pasto domestico, i chiarimenti del Dirigente: Giuridicamente vietatoBenevento, 26 febbraio 2025 – Da oltre un anno e mezzo il rapporto tra la Commissione Mensa e l'Amministrazione è stato improntato a una piena collaborazione, nell'interesse esclusivo dei bambini e ...

