Vicenda mensa divieto di accesso ai recettori con pasto domestico I chiarimenti del Dirigente | Giuridicamente vietato

Da anteprima24.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di un anno e mezzo, la relazione tra la Commissione Mensa e l’Amministrazione si basa sulla collaborazione e sulla tutela dei bambini. Recentemente, sono stati definiti i limiti di accesso ai pasti domestici presso la mensa scolastica, con un provvedimento che vieta ai recettori di portare cibo da casa durante il servizio. La decisione mira a garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni.

Tempo di lettura: 4 minuti “Da oltre un anno e mezzo il rapporto tra la Commissione Mensa e l’Amministrazione è stato improntato a una piena collaborazione, nell’interesse esclusivo dei bambini e nel rispetto dei reciproci ruoli. Per questo motivo sorprende che tale clima si sia improvvisamente ribaltato lasciando spazio a un’atmosfera di sospetto.  Pertanto, con l’obiettivo di riportare serenità nelle famiglie, si precisa che le prescrizioni dell’ASL sono state superate e che l’Ufficio Istruzione con i suoi responsabili, ha provveduto, nella giornata del 25 febbraio, ad effettuare un sopralluogo presso il centro cottura, rilevando una situazione conforme e regolare”, lo spiega il consigliere comunale  delegato all’Istruzione Marcello Palladino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vicenda mensa divieto di accesso ai recettori con pasto domestico i chiarimenti del dirigente giuridicamente vietato
© Anteprima24.it - Vicenda mensa, divieto di accesso ai recettori con pasto domestico. I chiarimenti del Dirigente: “Giuridicamente vietato”

Leggi anche: Iran, "oro trasferito a Mosca". Contatti con Washington. Ue, accesso vietato ai diplomatici

Spagna, Sanchez annuncia divieto di accesso ai social media per gli under 16: “Responsabilità ai dirigenti delle piattaforme per contenuti illegali”Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni.

Argomenti discussi: Malore per 12 bambini nella mensa di una scuola primaria di Milano. Sospetti su una sostanza presente nell'aria.

vicenda mensa divieto diVicenda mensa, divieto di accesso ai recettori con pasto domestico, i chiarimenti del Dirigente: Giuridicamente vietatoBenevento, 26 febbraio 2025 – Da oltre un anno e mezzo il rapporto tra la Commissione Mensa e l’Amministrazione è stato improntato a una piena collaborazione, nell’interesse esclusivo dei bambini e ... tvsette.net

vicenda mensa divieto diVicenda mensa scolastica a Montesarchio, l’amministrazione: Episodio isolato, polemica della minoranza strumentaleLa polemica sollevata dalla minoranza sulla mensa scolastica appare, ancora una volta, strumentale e costruita ad arte, più orientata alla ricerca di visibilità che alla tutela concreta degli interes ... ntr24.tv