Alle 18:40 del 26 febbraio 2026, sono stati diffusi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su traffico e eventuali interruzioni. Questi aggiornamenti sono utili per chi si sposta nella zona e desidera conoscere lo stato delle strade e le eventuali alternative disponibili.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale come Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code per 8 km tra chiusi e fabbro verso Roma sempre per lavori code anche sulla A24 roma-teramo qui tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni restiamo sulla A24 nel tratto Urbano dove si procede a rilento tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo anulare sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia tra Corso Francia & via due ponti e ci spostiamo proprio sul raccordo momento abbiamo code a tratti in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla Statale Pontina...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio: bomba d'acqua in Centro, esonda il torrente che attraversa Bel Poggio. Colombo allagata, rallentamenti e blocchi sul GraIl maltempo sta imperversando in tutto il Lazio, creando notevoli danni. Una bomba d'acqua si è appena abbattuta su via Veneto e nei dintorni, provocando allagementi e forti rallentamenti nella ... roma.corriere.it

#Tgm ore 13 - Domenica la mezza maratona Roma-Ostia, il piano viabilità x.com

Nuovi lavori e chiusure notturne in direzione Roma #autostrada #lavoriincorso #viabilità#Orvieto facebook