Il traffico intenso tra Roma Fiumicino e la zona di Portonaccio è la causa delle lunghe code sulla Grande Raccordo Anulare. Tra le carreggiate, si registrano rallentamenti sia in quella esterna, con veicoli fermi tra Roma Fiumicino e la via Casilina, sia in quella interna, dove si formano code tra Bufalo e Prenestina. La situazione peggiora anche in via Appia, con veicoli in congestione nei centri di Velletri, Genzano e Albano. La viabilità rimane difficile e si prevedono ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma linea in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra casa e se l'aria è più avanti tra le uscite bufalo a te Prenestina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra via Fiorentini a Portonaccio direzione tangenziale est e mentre in senso contrario si rallenta tra lato di atti e di Grande Raccordo Anulare percorrendo la Roma Fiumicino rallentamenti tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino in via Casilina traffico rallentato con code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino mentre via Prenestina grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona via Nettunense dove si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con via del mare nelle due direzioni in via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia radiologici ad Astral vita è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio