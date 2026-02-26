Ecco le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornate alle 17:25 del 26 febbraio 2026. Astral infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico, consentendo ai cittadini di pianificare meglio gli spostamenti. Le notizie riguardano eventuali congestioni, lavori in corso o incidenti che potrebbero influenzare il percorso quotidiano. La situazione viene costantemente monitorata e aggiornata.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su tratto Urbano della A24 a causa di un incidente Ci sono code tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo Code in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Boccea e Cassia e proseguendo tra Bufalotta e La Rustica in uscita dalla ci sarà lentamente sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino al raccordo è sempre in direzione raccordo sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana accordiamo infine che a seguito di Fra ma è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha risolto l'incidente sul tratto...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio molto trafficato in queste ore il raccordo anulare in...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha con la statale Pontina ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Tgm ore 13 - Domenica la mezza maratona Roma-Ostia, il piano viabilità x.com

Nuovi lavori e chiusure notturne in direzione Roma #autostrada #lavoriincorso #viabilità#Orvieto - facebook.com facebook