Via le barriere comunicative e il Teatro Romano diventa per tutti

Durante le celebrazioni delle Olimpiadi e Paralimpiche, i musei civici di Verona hanno avviato un nuovo progetto che mira a rendere il Teatro Romano accessibile a tutti, eliminando le barriere comunicative e fisiche. Questa iniziativa coinvolge anche l’associazione Oltre Magy’s, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la fruizione culturale per un pubblico più ampio.

In occasione del periodo delle cerimonie Olimpiche e Paralimpiche, i musei civici di Verona, in stretta collaborazione con l'associazione Oltre Magy's, hanno lanciato il progetto "Il Teatro Romano di Verona per tutti". L'iniziativa mira a potenziare l'accessibilità dell'edificio di età romana.