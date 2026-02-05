Piazza Plauto si trasforma in una zona turistica con mercatini e bancarelle di artigianato. Nel frattempo, viene aperto un nuovo varco che permette l’ingresso al Teatro Romano, facilitando l’accesso ai visitatori e rendendo più facile esplorare questa parte storica della città.

**Piazza Plauto, area turistica con mercatini e artigianato, e Teatro Romano, un nuovo varco per i visitatori.** Un progetto ambizioso di ristrutturazione e valorizzazione del centro storico di Benevento, iniziato con un investimento di 1,6 milioni di euro, che mira a ricollegare il quartiere medievale Triggio con il Teatro Romano, uno dei simboli della città. Il progetto, presentato dal Comune di Benevento in una serie di interventi mirati, prevede anche la creazione di un’area dedicata ai turisti, con mercatini, artigianato e servizi, in piazza Cardinal Pacca, una delle aree più suggestive del centro storico, che negli ultimi anni ha visto un aumento dell’interesse culturale e turistico, pur essendo stata al centro di polemiche per gli scavi archeologici e l’infopoint. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Piazza Plauto diventa area turistica con mercatini e artigianato, mentre si apre varco per il Teatro Romano.

Approfondimenti su Piazza Plauto

