FOTO Via Dorso | lavori davvero finiti o ripristino a metà?

Dopo l’intervento urgente in Via Dorso ad Avellino, si torna a discutere sullo stato dei lavori. La strada, che per giorni aveva mostrato una voragine a cielo aperto, sembra ancora incompleta o in fase di ripristino. La questione solleva dubbi sulla conclusione effettiva dei lavori e sulla loro qualità, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e di un intervento definitivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l'intervento urgente effettuato in Via Dorso, ad Avellino, quella che per giorni era diventata una voragine a cielo aperto torna oggi al centro delle polemiche. Se da un lato la riapertura al traffico ha evitato disagi peggiori, dall'altro lo stato attuale della strada solleva più di un interrogativo. Come documentano le immagini, il lavoro non appare concluso in modo definitivo. Il manto stradale risulta irregolare, con evidenti dislivelli tra asfalto nuovo e tratti lasciati grezzi, in particolare lungo i margini della carreggiata. Una situazione che desta preoccupazione soprattutto per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti, oltre a rendere difficoltosa la sosta dei veicoli.

