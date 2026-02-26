Vi ammazzo nel sonno | 34enne minaccia i genitori per la droga lo denunciano e lui tenta di gettarsi dal balcone

Un uomo di 34 anni, coinvolto in problemi di droga, ha rivolto minacce di morte ai genitori nel tentativo di ottenere denaro. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione, e l’uomo è stato denunciato. Durante l’intervento, ha cercato di gettarsi dal balcone, ma è stato fermato prima di riuscirci. La situazione si è conclusa senza conseguenze gravi.

A Palagonia (Catania) un 34enne dipendente dal crack ha minacciato di morte i genitori per ottenere i soldi. Prima è stato denunciato e poi arrestato.