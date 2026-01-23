Il vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale. La discussione si è concentrata anche sul dialogo con gli Stati Uniti, evidenziando un intento condiviso di collaborare più strettamente per il futuro dell’Unione.

«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. «Con il cancelliere Merz siamo d'accordo che è necessario un deciso cambio di passo in Europa sulla competitività, perché una certa visione ideologica della transizione green ha messo in ginocchio le nostre imprese senza incidere nella tutela dell'ambiente. Ci sono i margini per correggere gli errori e scongiurare il declino industriale, ma serve coraggio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con Trump

