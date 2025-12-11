Sicurezza sul lavoro in Toscana un’azienda su tre fuori regola Da gennaio 2026 giro di vite | più controlli

In Toscana, la sicurezza sul lavoro rimane una criticità, con un’azienda su tre che non rispetta le norme vigenti. A partire da gennaio 2026, sono previste misure più stringenti e controlli rafforzati per garantire il rispetto delle normative e tutelare i lavoratori.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Sicurezza sul lavoro, la Toscana alza ancora il tiro. E i numeri parlano: un’impresa su tre è fuori norma. Su 6.281 verifiche effettuate (dato aggiornato a ieri) nel territorio dell’Asl Toscana centro, sono stati emessi 1.352 verbali. I nuovi controlli e azioni di prevenzione. Il potenziamento dei controlli resta uno dei cardini per il futuro, ma non basta. Il nuovo Piano regionale di Prevenzione 2026-2031 parte da un presupposto semplice e decisivo: la sicurezza non si impone solo dall’esterno, va coltivata dentro le aziende, nella cultura quotidiana del lavoro. E con azioni di prevenzione: informazione, forzione e assistenza, anche attraverso i nuovi piani mirati. 🔗 Leggi su Lanazione.it