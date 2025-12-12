Vertice ministeriale sul futuro di StMicroelectronics Uilm | Molte ombre e zero assunzioni nel futuro dell' azienda

Il vertice ministeriale sul futuro di StMicroelectronics a Catania ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti sindacali. Uilm esprime dubbi e timori riguardo a prospettive di assunzioni e stabilità, evidenziando come l'incontro non abbia dissipato le incertezze sul futuro dell'azienda e sul territorio.

“Non vogliamo fare i guastafeste, ma l’incontro al ministero per il Made in Italy sul futuro di StMicroelectronics Catania non ha fugato i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni. Anzi”. Lo afferma il segretario generale della Uilm etnea, Giuseppe Caramanna, che spiega: “Abbiamo partecipato alla. Cataniatoday.it STMicroelectronics, il futuro parla sempre più italiano - francese dei semiconduttori STMicroelectronics si trova ad affrontare un momento di trasformazione significativo, con importanti cambiamenti nella governance e numeri finanziari che ... tomshw.it STMicroelectronics: il futuro dell'azienda italo-francese tra investimenti e 2800 esuberi - francese, che si trova in un periodo di mercato non certo brillante, nelle scorse ore ha presentato i dettagli del suo programma volto a rivedere ... hwupgrade.it Vertice a Roma tra Sogei, la Direzione Generale per l’Ippica del MASAF e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’innovazione e la sostenibilità nel settore dei giochi Nel corso dell'incontro sono state presentate e illustrate le principali piattaforme, i ser - facebook.com facebook #OSCE ZOFFILI (LEGA) A VIENNA PER BUREAU E MINISTERIALE: “PRIORITÀ PACE ATTRAVERSO DIPLOMAZIA E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ CON LOTTA ALLA DROGA” Foto: facebook.com/share/p/1ECsCA… Roma, 6 novembre 2025 - Si è co x.com © Cataniatoday.it - Vertice ministeriale sul futuro di StMicroelectronics, Uilm: "Molte ombre e zero assunzioni nel futuro dell'azienda"

Professor Ernesto Damiani on Sustainable Development and Resources

Video Professor Ernesto Damiani on Sustainable Development and Resources Video Professor Ernesto Damiani on Sustainable Development and Resources