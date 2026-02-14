GG Team Wear Benevento 5 batte il Sulmona Futsal | Rafinha firma il +6 vetta blindata

Il GG Team Wear Benevento 5 ha vinto contro il Sulmona Futsal, grazie a un gol di Rafinha che ha portato il punteggio sul +6. La partita si è giocata sabato sera al PalaVivi, davanti a un pubblico entusiasta che ha sostenuto la squadra locale. Con questa vittoria, i campani consolidano la posizione in vetta alla classifica, mantenendo un vantaggio di sei punti sulla rivale abruzzese.

Tempo di lettura: 2 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 si aggiudica il big match contro il Sulmona e vola a +6 proprio sulla squadra abruzzese. Decide una punizione di Rafinha nella ripresa, davanti a un pubblico straordinario. Scarpitti può contare sulla rosa al completo: Salas recupera, Rosato va in tribuna. Volonnino torna subito titolare con Montefalcone, Rafinha, Renoldi e Caruso a completare il quartetto di movimento. Il Sulmona, dal suo canto, si presenta senza defezioni e mister Ricci si affida al quintetto formato da Biancofiore, Sosa, Nicolodi, Marlon e Santoro. Pronti via, la prima occasione è per la squadra ospite con un colpo di testa velenoso di Santoro, ben parato da Montefalcone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - GG Team Wear Benevento 5 batte il Sulmona Futsal: Rafinha firma il +6, vetta blindata Serie A Futsal, Marco Rosato è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5 GG Team Wear Benevento 5, aperta la campagna socio-sostenitore Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Italpol-GG Team Wear Benevento 5 3-2; Verso GG Team Wear Benevento 5-Sulmona, le parole di Germano Montefalcone; Futsal A2 Élite, il Benevento 5 in trasferta a Roma. Di Fede: Consolidare il vantaggio in classifica; Benevento Calcio, ufficializzati date e orari dalla 13ª alla 19ª giornata di ritorno. Verso GG Team Wear Benevento 5-Sulmona, le parole di Germano MontefalconeTempo di big-match. Il GG Team Wear Benevento 5, archiviata la sconfitta contro l’Italpol della scorsa settimana, ospita il Sulmona, che arriva al PalaTedeschi a -3 dai giallorossi. Davide Copat (Pord ... sanniosport.it Italpol-GG Team Wear Benevento 5 3-2Sconfitta a Roma per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti viene rimontata dall’Italpol e incassa la terza sconfitta in campionato: non bastano le reti di Luquinhas e Caruso, al ... sanniosport.it Uniti dalla passione, vestiti per competere. C.S.I e Femminile Palmarola scendono in campo con le maglie fornite da Team Wear, un partner che rappresenta qualità, professionalità e attenzione ai dettagli. Ogni partita è impegno, sacrificio e spirito di squa facebook