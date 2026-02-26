Si avvicina la primavera con VerdeMura che torna a fiorire sulle Mura di Lucca (tra il baluardo San Regolo e La Libertà) venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile. Appuntamento con la 17esima edizione della prima grande fiera italiana ad aprire ufficialmente la stagione delle più importanti mostre mercato italiane, dedicate al giardinaggio, la più importante in Toscana (insieme a Murabilia che si tiene in settembre). VerdeMura vi accoglierà con circa 160 espositori nazionali e stranieri, che presenteranno tante proposte per la casa, l’orto, il giardino e il balcone con annuali da fiore, piante, erbacee perenni, arbusti e veri e propri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verdemura in prevendita. La rosa sarà protagonista

