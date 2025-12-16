Cerimonia di apertura olimpica La protagonista sarà Mariah Carey
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, con un ospite d'eccezione: Mariah Carey. La star internazionale sarà protagonista di un momento speciale che inaugurerà ufficialmente l'evento sportivo globale, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori di tutto il mondo.
Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo stadio di San Siro. La star internazionale del pop, che in carriera ha venduto oltre 220 milioni di album in tutto il mondo "incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi - spiega la Fondazione Milano Cortina nell’annuncio - La musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della cerimonia di apertura: Armonia. A San Siro, questo principio prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e partecipazione". Ilgiorno.it
