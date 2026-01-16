Juventus Primo Amore ecco quando sarà trasmesso il film in sala | oggi apre la prevendita per l’evento Tutti i dettagli – FOTO

È disponibile in prevendita il biglietto per “Juventus Primo Amore”, il film che ripercorre la storia del club tra il 1975 e il 1985, tra trionfi e campioni leggendari. L’evento cinematografico sarà nelle sale a febbraio, offrendo agli appassionati un’occasione di approfondimento e nostalgia. Di seguito, tutti i dettagli sulla data di uscita e le modalità di prenotazione.

Juventus Primo Amore, il film evento sarà nelle sale solo a febbraio: un viaggio nel mito 1975-1985 tra trionfi, campioni leggendari e storia d’Italia. L’attesa è finita per tutti i cuori bianconeri che desiderano rivivere sul grande schermo l’epopea più gloriosa della Vecchia Signora. Da oggi, infatti, sono ufficialmente aperte le prevendite per l’evento cinematografico dell’anno: “JUVENTUS. PRIMO AMORE”. La scelta della data odierna, 16 gennaio, non è affatto casuale ma rappresenta un omaggio storico preciso: in questo stesso giorno, nel 1985, Madama alzava al cielo la sua prima UEFA Supercup sconfiggendo il Liverpool grazie a una doppietta di Boniek. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Primo Amore, ecco quando sarà trasmesso il film in sala: oggi apre la prevendita per l’evento. Tutti i dettagli – FOTO Leggi anche: “Ag4in”, il film sul quarto Scudetto del Napoli sbarca in TV: dove e quando sarà trasmesso Leggi anche: McKennie sempre più nella storia della Juventus: il texano taglia oggi un prestigiosissimo traguardo! Tutti i dettagli – FOTO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus - Primo amore, una clip del documentario che celebra l'orgoglio bianconero - 1985, quello in cui la la squadra si è affermata come dominante, conquistando per la prima volta nella storia tutti i trofei nazionali e internazionali ... mymovies.it

"Juventus Primo Amore", da venerdì la prevendita dei biglietti per il docu-film sul decennio d'oro dei bianconeri - Venerdì 16 gennaio inizierà ufficialmente la prevendita online dei biglietti per assistere al docu- tuttojuve.com

Juventus - Primo Amore - Primo Amore, il documentario diretto da Angelo Bozzolini, racconta uno dei periodi più luminosi della storia della Juventus, quello tra il 1975 e il 1985. comingsoon.it

JUVENTUS. PRIMO AMORE: le prevendite sono ora aperte! Solo al cinema il 16, 17 e 18 febbraio Prenota il tuo biglietto juve.it/JuventusPrimoA… x.com

A dieci anni dallo straordinario successo di “Bianconeri. Juventus Story”, che nel 2016 ha portato nelle sale oltre 100.000 persone, solo il 16, 17, 18 febbraio 2026 arriverà al cinema come evento speciale “JUVENTUS. PRIMO AMORE”, il documentario firma - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.