Juventus Primo Amore ecco quando sarà trasmesso il film in sala | oggi apre la prevendita per l’evento Tutti i dettagli – FOTO

È disponibile in prevendita il biglietto per “Juventus Primo Amore”, il film che ripercorre la storia del club tra il 1975 e il 1985, tra trionfi e campioni leggendari. L’evento cinematografico sarà nelle sale a febbraio, offrendo agli appassionati un’occasione di approfondimento e nostalgia. Di seguito, tutti i dettagli sulla data di uscita e le modalità di prenotazione.

Juventus Primo Amore, il film evento sarà nelle sale solo a febbraio: un viaggio nel mito 1975-1985 tra trionfi, campioni leggendari e storia d’Italia. L’attesa è finita per tutti i cuori bianconeri che desiderano rivivere sul grande schermo l’epopea più gloriosa della Vecchia Signora. Da oggi, infatti, sono ufficialmente aperte le prevendite per l’evento cinematografico dell’anno: “JUVENTUS. PRIMO AMORE”. La scelta della data odierna, 16 gennaio, non è affatto casuale ma rappresenta un omaggio storico preciso: in questo stesso giorno, nel 1985, Madama alzava al cielo la sua prima UEFA Supercup sconfiggendo il Liverpool grazie a una doppietta di Boniek. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

