Venti furiosi e piogge torrenziali | Reggio Emilia in allerta

Reggio Emilia si prepara a una giornata di maltempo Venerdì 27 febbraio 2026 a Reggio Emilia è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni, la giornata sarà caratterizzata da piogge intense e venti forti, con temperature in calo. La popolazione è invitata a prestare attenzione, soprattutto per gli spostamenti in auto e per le attività all'aperto. Le previsioni indicano piogge diffuse già dalla mattina presto, con intensità che potrebbe aumentare nel corso della giornata. I venti saranno particolarmente sostenuti, con raffiche che potrebbero raggiungere velocità significative, specialmente in zone esposte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

