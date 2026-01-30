La tempesta Kristin continua a fare danni in Portogallo, con almeno cinque persone morte finora. Venti che raggiungono i 150 km orari e piogge intense hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti e interruzioni di corrente in tutto il paese. Le squadre di emergenza sono al lavoro da ore per gestire le situazioni più critiche, mentre migliaia di abitanti si trovano senza luce. La situazione resta difficile anche in alcune zone della Spagna, dove si prevedono ulteriori condizioni meteorologiche avverse.

Il bilancio della t empesta Kristin in Portogallo si aggrava: le vittime salgono a cinque mentre il Paese fa i conti con danni diffusi, migliaia di interventi di emergenza e circa 450mila utenze ancora senza elettricità. Il ciclone, che ha colpito il territorio nella notte, ha investito il Paes e da nord a sud con raffiche di vento fino a 150 chilometri orari e piogge torrenziali, causando crolli, alberi abbattuti e gravi disagi alle infrastrutture. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile portoghese, quattro delle cinque vittime si registrano nella provincia di Leiria, una delle zone più colpite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Almeno 5 morti per la tempesta Kristin in Portogallo: venti fino a 150 km orari e piogge torrenziali, allerta anche in Spagna

Due tempeste, Joseph e Kristin, stanno investendo la penisola iberica.

#Portogallo-Tempesta Kristin || La tempesta Kristin ha colpito duramente il Portogallo causando almeno cinque morti e danni diffusi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

