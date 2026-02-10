Ancora maltempo piogge e venti di burrasca a Reggio Calabria e provincia | diramata l' allerta gialla

Maltempo a Reggio Calabria. Le piogge e i venti di burrasca non si fermano, e le autorità hanno già emesso un allerta gialla. Domani, mercoledì 11 febbraio, la perturbazione dall’Atlantico continuerà a portare precipitazioni frequenti e intense nella zona, soprattutto sui versanti tirrenici. I venti si rafforzeranno, soffiando da ovest, e la situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico interesserà domani, mercoledì 11 febbraio, le isole maggiori e l'estremo Sud, con precipitazioni più frequenti e intense sui versanti tirrenici, associate a un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale. L'avviso della Protezione civile.

